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Александр Мостовой: «Каррера, в отличие от Тедеско играл в футбол. И его все знали»

23:40

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой, который не понял, зачем московский клуб назначил на пост главного тренера Доменико Тедеско, в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в дерби с «Локомотивом» (3:0).

— Иными словами, выводы по Тедеско вы готовы будете сделать условно через 5 туров?

— По Тедеско... Да причем тут он? Я не говорил ничего плохого про Тедеско. Мне просто непонятно, как «Спартак» назначил его. Выиграл — молодец! Но для меня главное — «Спартак»!

— Вы называете Тедеско человеком из ниоткуда. Но ведь Каррера тоже не имел самостоятельного тренерского опыта, однако привел команду к чемпионству.

— Каррера, в отличие от Тедеско играл в футбол. И его все знали. По крайней мере, в Италии. (Виталий Айрапетов)

Александр Мостовой: «И что? Теперь надо восхвалять Тедеско? Я был уверен, что «Спартак» не проиграет»

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