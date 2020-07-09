Александр Мостовой: «А где судьи «убивают» Тедеско? Отмененный гол Соболева? Но «Спартак» пропустил от «Тамбова» три штуки!»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает ничью закономерным результатом в дерби с «Локомотивом» (1:1). По его мнению, команда не прогрессирует при Доменико Тедеско.

— Ожидал, что игра получится тяжелой для обеих команд, — сказал Мостовой. — Исходил из последних результатов «Спартака» и «Локомотива». Они теряют очки.

«Спартак» должен был реабилитироваться после поражения от «Тамбова». Не получилось... Скажу больше: во втором тайме у Алексея Миранчука был великолепный шанс, когда он бил с левой ноги. Ничья, наверное, закономерный результат, но опасных моментов у «Локо» было все-таки побольше. Считаю, железнодорожники остались не довольны исходом встречи.

Тедеско говорит, что судьи убивают «Спартак» в каждом матче? А где конкретно его убили? Наверное, можно было оспаривать отмененный гол Соболева в прошлом туре. Но ведь «Спартак» пропустил три мяча от «Тамбова»! Три штуки! Это же тоже показатель...

Претензии по матчу с «Локо»? Пенальти в ворота красно-белых? Он был чистый. Вопросы надо задавать тому, кто сфолил в том эпизоде. Зачем Умяров совал свою ногу? Там Миранчук бы все равно ничего бы не сделал. Мяч уже уходил в сторону. Единственное, он смог бы сделать прострел — не более того. Так что справедливый 11-метровый. Где судьи убивают Тедеско? Вопросов больше, чем ответов...

Прогрессирует ли команда при этом специалисте? Да нет, конечно. Когда он только пришел, я не понимал, почему его назначили. От своих слов не отказываюсь до сих пор. За какие заслуги? Тедеско был в системе «Шальке». Потом его назначили в первую команду, и вдруг случайно где-то год отработал... Но так тоже бывает. Это же не повод сразу звать человека в «Спартак».

Пользуясь случаем, хотел бы через ваше издание, с которым я всегда рад общаться, давать интервью, комментарии, прогнозы, поздравить своего сына Сашу с днем рождения! Обязательно перешлю ему ссылку на это поздравление в «СЭ» (улыбается) (Виталий Айрапетов)