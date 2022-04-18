«Спартак» будет добираться на игру с «Ростовом» на поезде

По информации «СЭ», «Спартак» будет добираться на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» на поезде.

Матч москвичей с ростовским клубом состоится 24 апреля в Ростове. Начало — в 16.30 мск.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко, «Ростов» располагается строчкой ниже, имея в активе такое же количество очков.

Воздушное пространство на юге и в центре России закрыто с 24 февраля.