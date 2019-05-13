Александр Медведев: "Зенит" намерен вручить золотую медаль Кокорину лично"

"Зенит" не будет передавать золотую медаль чемпионата России-2018/19 родственникам нападающего команды Александра Кокорина, а намерен вручить награду футболисту лично. Об этом "СЭ" сообщил президент петербургского клуба Александр Медведев.

- Как быть с медалью для Кокорина? Передадите ее родственникам футболистам?

- Думаю, дождемся, чтобы он ее лично получил. А в чем смысл (передавать медаль родственникам. - Прим. "СЭ")? Считаю, что медаль должна найти игрока после того, как он выйдет.

Кокорин с 10 октября 2018 года находится в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая он был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован до 18 мая. (Илья Андреев)

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