Медведев – о будущем Кокорина: "Давайте дождемся окончания судебных разбирательств"

Президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал "СЭ" возможность продления контракта с нападающим Александром Кокориным.

– Давайте дождемся окончания судебных разбирательств, – сказал Медведев.

Контракт 28-летнего Кокорина с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2019 года.

Кокорин с 10 октября 2018 года находится в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая он был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован до 18 мая. (Илья Андреев)

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