Александр Медведев: "Сутормин имеет все возможности, чтобы стать игроком основы "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что новичок команды Алексей Сутормин имеет все возможности для того, чтобы стать игроком основы. 25-летний полузащитник присоединился к петербуржцам в понедельник, 8 июля.

- Все зависит от Сутормина, - приводит слова Медведева ТАСС. - Мы его взяли на ту позицию, которую хотели дополнить. Теперь у него есть все возможности, чтобы показать себя и стать игроком основы, но это придется доказывать на поле.

Напомним, Сутормин подписал контракт с "Зенитом" по схеме "3+1". В минувшем сезоне он провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Чемпионат России: новости и обзоры, расписание матчей, таблица переходов, главные трансферы РПЛ