Александр Медведев: «Спартак» играл хорошо. Но Семак правильно выстроил игру «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ над «Спартаком» (1:0).

— По голевым моментам легко посчитать, что «Зенит» выиграл, — сказал Медведев. — Хотя «Спартак» играл хорошо. Но ожидая такую игру, Сергей Богданович (Семак) правильно выстроил игру «Зенита».

В такой бескомпромиссной игре всегда бывают стычки. Мне кажется, спортсмены остались в рамках допустимого. Хорошо, что ребята так азартно играют. ? (Константин Колмаков)

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