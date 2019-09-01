Александр Медведев: «Спартак» играл хорошо. Но Семак правильно выстроил игру «Зенита»
21:52
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ над «Спартаком» (1:0).
— По голевым моментам легко посчитать, что «Зенит» выиграл, — сказал Медведев. — Хотя «Спартак» играл хорошо. Но ожидая такую игру, Сергей Богданович (Семак) правильно выстроил игру «Зенита».
В такой бескомпромиссной игре всегда бывают стычки. Мне кажется, спортсмены остались в рамках допустимого. Хорошо, что ребята так азартно играют. ? (Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи
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