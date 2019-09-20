Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» эмоциональную реакцию главного тренера команды Сергея Семака на решение комитета по статусу игроков, который не разрешил клубу заявить нападающего Александра Кокорина для участия в РПЛ.

— Сергей Семак очень эмоционально отреагировал на это решение в «инстаграме».

— Когда люди эмоционально реагируют, значит им небезразлично дело, которым они занимаются. Хотя, казалось, уже многое в жизни видели. Сергей Богданович — тренер, а не юридический эксперт. И, естественно, ему хотелось понять, в чем дело. Мы получили все разъяснения, почему было сделано именно так. А теперь представьте, если бы УДО не было. Или оно было бы на неделю позже. Тогда эту тему вообще не поднимали бы. Сейчас мы эту страницу перевернули, продолжаем работать. Александр в команде, работает, проходит тесты. (Дмитрий Зимин)

Позже Семак удалил пост в Instagram, в котором высказал недовольство решением РФС.

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