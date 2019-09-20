Александр Медведев: «Семак — не юридический эксперт, но ему хотелось понять, в чем дело»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» эмоциональную реакцию главного тренера команды Сергея Семака на решение комитета по статусу игроков, который не разрешил клубу заявить нападающего Александра Кокорина для участия в РПЛ.
— Сергей Семак очень эмоционально отреагировал на это решение в «инстаграме».
— Когда люди эмоционально реагируют, значит им небезразлично дело, которым они занимаются. Хотя, казалось, уже многое в жизни видели. Сергей Богданович — тренер, а не юридический эксперт. И, естественно, ему хотелось понять, в чем дело. Мы получили все разъяснения, почему было сделано именно так. А теперь представьте, если бы УДО не было. Или оно было бы на неделю позже. Тогда эту тему вообще не поднимали бы. Сейчас мы эту страницу перевернули, продолжаем работать. Александр в команде, работает, проходит тесты. (Дмитрий Зимин)
Позже Семак удалил пост в Instagram, в котором высказал недовольство решением РФС.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр