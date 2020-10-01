Александр Медведев: «Перчатка Газизова? Надо спрашивать тех, кто ее бросил»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Команда готовится к дерби, — приводит Sport24 слова Медведева. — Думаю, будет интересный матч. Этот поединок определит лидера перед уходом на перерыв. Надо предвкушать интересный футбол. Символизм перчатки Газизова? Надо спрашивать тех, кто ее собирался бросать и бросил. Может, она летит где-нибудь, поэтому это вопрос не по адресу.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 3 октября, начало — в 19.00 (мск).