Александр Медведев: «Между «не играть вообще» и «играть без зрителей» следует выбрать второе»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился своим мнением по поводу возобновления сезона-2019/20. По его словам, клуб готов был проводить матчи без зрителей, но руководство РПЛ поступило правильно, пустив болельщиков на трибуны.

— Мы были готовы играть без зрителей, но все же страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Петербург тоже готов приступить к снятию ограничений, — цитирует sobaka.ru Медведева.

— Но недавно вы выступили против возвращения болельщиков на трибуны.

— Убежден, что между «не играть вообще» и «играть без зрителей» следует выбрать второе. Теперь же появилась возможность пригласить болельщиков, и мы ей воспользовались.

— Почему было важно сразу начать играть со зрителями, а не, допустим, через 3 месяца?

Как показал опыт немецкий, футболисты играют для болельщиков. Не случайно в Европе стали заменять зрителей картонными портретами и включали запись шума толпы. Без зрительской поддержки у футболистов может возникнуть впечатление тренировочного матча — что, конечно, влияет на качество игры.

Кстати, на матче с «Крыльями Советов» мы впервые организуем диджитал-трибуну, посетить которую бесплатно смогут болельщики «Зенита» со всего мира через платформу Zoom. В чаше стадиона установлены мультимедиа-экраны, на которые будут выводиться изображения с камер болельщиков, присоединившихся к трансляции.