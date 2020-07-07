Александр Медведев: «Дзюба остается в «Зените», с Кокориным пообщаемся»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина. У них заканчиваются контракты. Кокорин вторую половину сезона проводит на правах аренды в «Сочи».

— Дзюба остается, — цитирует Медведева ТАСС. — Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона. Кокорин — один из кандидатов на пополнение в состав нашей команды. Если он приедет вместе с «Сочи», мы с ним пообщаемся.