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Александр Медведев: «Дзюба остается в «Зените», с Кокориным пообщаемся»

7 июля 2020, 20:55
Артем Дзюба и Александр Кокорин. Фото "СЭ"
Артем Дзюба и Александр Кокорин. Фото "СЭ"
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина. У них заканчиваются контракты. Кокорин вторую половину сезона проводит на правах аренды в «Сочи».

— Дзюба остается, — цитирует Медведева ТАСС. — Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона. Кокорин — один из кандидатов на пополнение в состав нашей команды. Если он приедет вместе с «Сочи», мы с ним пообщаемся.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/8904129

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