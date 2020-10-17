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Александр Максименко: «Спасибо ребятам, что ложились под мяч головой»

21:03
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко оценил игру команды в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:2).

«После сборной всегда тяжело выходить, — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер». — Ребята толком не тренировались вместе. Ошибались много. Перетерпели. Спасибо ребятам, что ложились под мяч головой.

В перерыве главный тренер внес коррективы. Что именно изменилось? Это наше внутреннее дело.

Мозес только один день был, но видно, что хороший парень. Сами видели, что класс есть. Нужно сыграться».

Химки — Спартак

 

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