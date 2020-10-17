Александр Максименко: «Спасибо ребятам, что ложились под мяч головой»
Голкипер «Спартака» Александр Максименко оценил игру команды в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:2).
«После сборной всегда тяжело выходить, — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер». — Ребята толком не тренировались вместе. Ошибались много. Перетерпели. Спасибо ребятам, что ложились под мяч головой.
В перерыве главный тренер внес коррективы. Что именно изменилось? Это наше внутреннее дело.
Мозес только один день был, но видно, что хороший парень. Сами видели, что класс есть. Нужно сыграться».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.