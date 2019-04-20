Александр Максименко: "Расслабона нет, все знают наше турнирное положение"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко рассказал о подготовке к матчу 24-го тура чемпионата России с "Енисеем".

– Какие эмоции?

– Праздник отличный, разгрузка перед игрой с "Енисеем" нам не помешала.

– Был жесткий разговор после поражения?

– Конечно, был. Кононов поговорил с командой.

– Такой праздник сегодня, завтра игра с последней командой РПЛ. Нет ли расслабона перед игрой?

– Только что же спрашивали про наше турнирной положение. Так что речи про расслабон точно не идет. (Александр Рогулев)