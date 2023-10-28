Орлов: «Федун точно бы уволил Абаскаля, но сейчас у «Спартака» другие руководители»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Федун точно бы уволил, но сейчас у «Спартака» другие руководители. Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. Даже если они не станут чемпионами. Игра «Спартака» привлекательна. И молодые Литвинов и Пруцев прогрессируют. Абаскаль — способный тренер. В нем что-то точно есть», — цитирует Орлова Sport24.

Под руководством Абаскаля «Спартак» провел 60 игр во всех турнирах, одержал 31 победу, 13 матчей свел вничью и потерпел 16 поражений.