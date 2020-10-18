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Александр Ломовицкий: «Было много борьбы, но нам повезло»

21:30
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Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий подвел итог матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

«Самое главное, что победили, — сказал Ломовицкий в эфире «Матч Премьер». — Взяли три очка дома. Все ребята бились друг за друга.

Было много борьбы, но нам немного повезло сегодня. Погодные условия? Для всех они одинаковые».

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