11:00 | Футбол — РПЛ

Александр Лихачев покинул "Спартак"

Обсудить
6

Защитник Александр Лихачев покинул "Спартак", сообщает официальный Твиттер клуба.

Сообщается, что "Спартак" расторг контракт с футболистом по соглашению сторон. 22-летний игрок стал свободным агентом.

В текущем сезоне защитник провел 12 матчей в Олимп-ФНЛ за "Спартак-2" и один матч в молодежном первенстве России.

 

- Желаем Александру успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Загрузка...
Материалы других СМИ