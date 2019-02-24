Александр Коломейцев: "Восстановление было непростым. Я соскучился по футболу"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал о своем восстановлении от травмы. Летом на сборах он получил повреждение, а в октябре игроку сделали операцию на одном из суставов.

– Хорошо помню этот момент: отыграл матч на сборе в Австрии и почувствовал неприятные ощущения, – приводит пресс-служба "Локо" слова Коломейцева. – Первые мысли были, что это обычная травма, что пропущу пару дней. Но все оказалось сложнее. Стали искать врача и клинику, где меня смогут прооперировать – рассматривали разные страны и варианты. Остановились на Мадриде. Все прошло успешно.

Восстановление было непростым. Вместе с физиотерапевтом мы восстанавливали двигательные функции ноги. Потом я буквально учился ходить – какое-то время с помощью костылей. Не мог даже водить машину: на занятия на базу меня возила супруга Екатерина. Затем разрешили посещение бассейна. Дальше – тренажерный зал с постепенным увеличением нагрузок. Так меня подвели к беговой работе и работе с мячом.

Самое тяжелое в травме – это быть не с командой. Впервые в своей карьере я провел полгода без футбола. Особенно тяжело было на матчах! Я приходил на стадион, сидел на трибуне и безумно переживал. Еще, конечно, расстроился, что не смог сыграть в Лиге чемпионов. Надо закончить этот сезон хорошо, чтобы в следующем мы вернулись в элитный турнир!

Конечно, первое время после травмы появлялись неприятные мысли: вдруг вернуться в футбол не получится? Но я знал, что надо работать над собой и терпеть. Соблюдать правильный режим восстановления и тренировок.

Очень важна поддержка родных и партнеров по команде. Супруга Катя летала со мной и на операцию, и на консультацию, все время была рядом и помогала. Партнеры по команде постоянно интересовались, как мои дела, на каком я этапе. На сборы я полетел вместе со всеми. В Катаре и на первом испанском сборе тренировался по индивидуальной программе – с физиотерапевтами. Между вторым и третьим сбором съездил в Мадрид в клинику, где меня оперировали. Врач остался доволен – сказал, все зажило даже лучше, чем он ожидал.

Так что на заключительном сборе я уже присоединился к общей группе! Делаю уже практически все, кроме, непосредственно, футбола. Психологических проблем и боязни снова что-то повредить нет. Наоборот, я так соскучился по футболу! Верю, что начинается белая полоса.

Теперь жду возвращения в Москву и выход на поле в Черкизове. Соскучился по стадиону и нашим болельщикам!