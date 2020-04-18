Александр Кокорин: «Зачем Дзюбе уезжать? Ему нужно почивать на лаврах здесь»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал об отношениях с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой и конфликтах, которые возникали в сборной России. Также Кокорин выразил мнение, что Дзюбе не стоит покидать российский чемпионат.

— С Дзюбой нормальные отношения. Просто раньше находились почти 24 часа вместе. А теперь судьба раскинула, — сказал Кокорин в Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Когда в одной команде вместе, а сейчас новые партнеры по команде.

Конфликты в сборной? Перед Евро-2016 были очень тяжелые сборы. Гарик Денисов порвался на тренировке. Мы пахали, а у нас только чемпионат закончился. Сейчас все понимают, что подготовка должна была быть другой

Отношения начали портиться, когда начали говорить ребята, которые не поставили в состав. Первый матч неплохо сыграли с Англией, потом проиграли и началось.

По поводу Дзюбы мне непонятно, что сейчас пишут. Ему-то куда переезжать сейчас? Он уже старый, поэтому ему нужно почивать на лаврах здесь.

По поводу Дзюбы мне непонятно, что сейчас пишут? Зачем ему-то куда переезжать сейчас? Он уже старый, поэтому ему нужно почивать на лаврах здесь.