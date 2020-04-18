Александр Кокорин: «Все, что касается меня, очень раздуто. Почему вокруг меня такой ажиотаж?»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин недоволен тем, что любая связанная с ним история неадекватно раздувается.

— Все, что касается меня, очень раздуто. Это пошло с первых шагов в профессиональном футболе, — сказал Кокорин в Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Кокорина лишили прав — и об это говорят три дня. Кому интересно? Ну лишили и лишили. Наверное, рейтинги дает.

Мне это самому мне не очень нравится. И я не понимаю, почему вокруг меня такой ажиотаж?

Я смирился. Я же не могу каждому доказывать?

У меня была когда-то мечта... Я приехал в Москву, попал в сильную школу. Попал в 17 лет в «Динамо». Потом была задача выиграть все кубки: странным образом она исполнилась.

Самое главное оставаться здоровым. У меня возраст, если еще лет пять поиграть... Если бы лет пять назад я начал следить за собой, как сейчас. У нас не было на тот момент такой реабилитации, восстановления. Сейчас в этом плане молодым легче. Они это понимают, это используют.