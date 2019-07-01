Александр Кокорин признался, что тюрьма его ничему не научила

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин считает, что тюрьма его ничему не научила, сообщает Московский комсомолец. 28-летний россиянин не понимает, зачем тратятся государственные деньги на содержание за решеткой.

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина​ и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие.

– Александр, а чему тюрьма все-таки научила?

– Ничему. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу – наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем? – приводит слова Кокорина Московский комсомолец.

Братья Кокорины, Протасовицкий и Мамаев признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Паки гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорину разрешат отбывать срок в одной колонии с братом