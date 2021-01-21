Александр Кокорин оценил свои перспективы по возвращению в сборную России
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин оценил свои перспективы вернуться в сборную после перехода в «Фиорентину».
— С Черчесовым не общались по поводу возможного вызова в сборную?
— Нет.
— Нет ощущения, что теперь замаячило на горизонте участие на Евро?
— Я так далеко не заглядываю. Когда я переходил в «Спартак», тоже было много амбициозных вызовов, но так получилось, что подкосили травмы. Поэтому все мои планы пошли не так.
Ранее Кокорин сообщил, что покидает расположение «Спартака» и отправляется в Италию, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Фиорентину». Подробности сделки с итальянским клубом можно прочитать — здесь.
Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года, куда перешел на правах свободного агента. Он провел в составе москвичей 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. В последний раз в составе сборной России Кокорин появлялся14 ноября 2017 года в товарищеском матче с Испанией (3:3).
(Артем Калинин)
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