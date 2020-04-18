Александр Кокорин: «Хорошо отношусь к Каррере, а на «Спартак» была детская обида»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин тепло отозвался о бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере. Итальянский специалист привел красно-белых к чемпионскому титулу в 2017 году. По словам форварда, он с детства не любил «Спартак».

— Я хорошо отношусь к Каррере. Я знаю, что его любят болельщики, — сказал Кокорин в эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Он за два года построил такую команду, выиграл чемпионат. Я люблю людей, которые добиваются результат.

У меня детская обида была на «Спартак». Я не люблю «Спартак», когда играю против них. Потому что в «Динамо» выступал, в «Зените» их тоже не любят. А в обычной жизни мне все равно.

К примеру, я купил красные бутсы. В «Динамо» заставляли перекрашивать в другой цвет.