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Александр Кержаков: «Сезон лучше было закончить. Длительная пауза может привести к серьезным травмам»

13:54
Александр Кержаков. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Александр Кержаков. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался против возобновления чемпионата России-2019/20.

— Всем придётся очень непросто, — цитирует RT Кержакова. — Я не медик и не могу судить о состоянии футболистов, но очевидно, что у них был длительный простой. И дело даже не в отсутствии физических нагрузок, а в отсутствии специфической игровой практики. Есть опасения, что длительная пауза приведёт к серьёзным травмам. На мой взгляд, текущий сезон лучше было завершить и спокойно готовиться к следующему.

В пятницу, 15 мая руководство РПЛ объявило о том, что сезон-2019/20, ранее приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 21 июня.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/747070-kerzhakov-sezon-rpl-kritika

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