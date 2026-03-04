Кержаков — о судействе в РПЛ: «Слишком много матчей, в которых решения вызывают огромное количество вопросов»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в РПЛ.

«Вопросов было много. Они достаточно очевидны. Непонятна история с незасчитанным голом «Балтики». По моему мнению, был абсолютно притянутый за уши пенальти в матче между «Локомотивом» и «Пари НН», также еще два пенальти в игре «Краснодара». О судействе говорится больше, чем нужно. Слишком много матчей, в которых решения арбитров вызывают огромное количество вопросов», — сказал Кержаков «СЭ».

ВАР вмешивался в работу арбитров во всех восьми матчах 19-го тура РПЛ.