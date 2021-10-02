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Пенальти «Рубина» в матче против «Нижнего Новгорода» должен был бить Дрейер, а не Кварацхелия

16:21
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился важными деталями после поражения в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

— Какое состояние у Самошникова?

— Пока не можем понять сложность травмы Самошникова. Судя по всему, серьезная травма.

— Пенальти должен был бить Дрейер и вы кричали это со скамейки. Так ли это?

— Да, я сообщил ему на тренировке, что в случае пенальти он будет бить. И был уверен, что он отстоит эпизод. Но, к сожалению, это не произошло.

— В чем причина такой плохой игры Кварацхелии?

— Не знаю. Это второй сезон. Его все знают, все понимают, стало сложнее. Тот общий ажиотаж вокруг него тоже влияет. Испытание второго сезона самое сложное и мы все его не проходим.

— В команде кризис?

— Играем мы плохо — это правда.

Рубин — Нижний Новгород

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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