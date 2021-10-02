Пенальти «Рубина» в матче против «Нижнего Новгорода» должен был бить Дрейер, а не Кварацхелия

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился важными деталями после поражения в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

— Какое состояние у Самошникова?

— Пока не можем понять сложность травмы Самошникова. Судя по всему, серьезная травма.

— Пенальти должен был бить Дрейер и вы кричали это со скамейки. Так ли это?

— Да, я сообщил ему на тренировке, что в случае пенальти он будет бить. И был уверен, что он отстоит эпизод. Но, к сожалению, это не произошло.

— В чем причина такой плохой игры Кварацхелии?

— Не знаю. Это второй сезон. Его все знают, все понимают, стало сложнее. Тот общий ажиотаж вокруг него тоже влияет. Испытание второго сезона самое сложное и мы все его не проходим.

— В команде кризис?

— Играем мы плохо — это правда.