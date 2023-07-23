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Сегодня, 13:31

Хаджи — о срыве трансфера Рожерио в «Спартак»: «Они сразу не хотели его продавать»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал «СЭ» срыв трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в московский клуб.

«Они сразу не хотели его продавать. Тянули-тянули. Сейчас очень легко по политическим мотивам отменить сделку. Понятно, что у нас все в мире решают деньги. И можно переступить через все ради денег. Но иногда бывает так, что переступают через деньги. Политика — есть политика. Ничего здесь уже не сделаешь. Сейчас надо всегда ждать негативного отношения к нам. В этой сделке главную роль сыграла политика», — сказал Хаджи «СЭ».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» вышел из переговоров, потому что итальянский клуб не дал окончательного согласия на завершение сделки. Красно-белые были готовы заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.

ФК Сассуоло
ФК Спартак (Москва)
Рожерио
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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 1
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П
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Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
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Мирлинд Даку

Рубин

 1
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Роман Ежов

Крылья Советов

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Зенит

 1 0 1
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