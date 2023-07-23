Игнатьев считает игру защитников ключевой проблемой «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что «Локомотиву» придется решать проблемы в игре защитников.

«Проявились проблемы в игре в обороне у «Локомотива». Не было четкого понимания, как команде действовать при контратаках «Рубина». При срыве атак железнодорожников гости переходили в контрнаступление, заставляя немногочисленных защитников соперника врасплох. Это единственная вещь, которую надо будет Галактионову исправлять. В целом, «Локомотив» создал много моментов и в конечном счете смог сравнять счет. И территориальное, и игровое преимущество было у хозяев, как и контроль мяча», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

22 июля «Локомотив» сыграл с «Рубином» в рамках первого тура РПЛ. Матч завершился со счетом 2:2. Во втором туре железнодорожники встретятся с «Факелом». Игра пройдет 30 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.