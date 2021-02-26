Первушин высказался о новом составе «Тамбова»
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Ротором» высказался о новом составе своей команды.
В зимнее трансферное окно в «Тамбов» перешли 12 футболистов. Большая часть игроков арендована до конца текущего сезона.
«Мы в процессе комплектования. После кубковой игры у нас было четыре дня, чтобы кого-то заявить. Провели с ребятыми три тренировки, они между собой познакомились. Пара новичков еще не доехала до нас. Собрали команду, этим составом будем продолжать бороться за сохранение подписки в РПЛ», — сказал Первушин в эфире «Матч Премьер».
Игра между «Тамбовом» и «Ротором» начнется в 19.00 по московскому времени.
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