Александр Григорян: «С «Зенитом», «Локомотивом» и «Спартаком» мы показали свой лучший футбол»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян перед встречей 7-го тура чемпионата России с «Динамо» отметил, что его команда в половине матчей показала хороший футбол. По его словам, нужно стараться набирать очки во всех играх.

— С «Зенитом», «Локомотивом» и «Спартаком» мы показали свой лучший футбол. И 70 минут игры с «Оренбургом», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Григорян. — Но были и потери. Мы потеряли очки с «Арсеналом», хотя туляки не в лучшем состоянии. И «Краснодар» был не в лучшем состоянии, как показала его игра с «Олимпиакосом». Не надо смотреть на соперников — надо собирать очки.