Александр Гацкан: "Еременко - большой профессионал"

Капитан "Ростова" Александр Гацкан после матча 20-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:0) отметил, что команда провела тяжелый матч. Он похвалил полузащитника Романа Еременко, который сделал дубль.

- Тяжелый матч, но против "Рубина" никогда не бывает легко, - приводит пресс-служба "Ростова" слова Гацкана. - Первый тайм получился скомканным, но в перерыве тренерский штаб дал нам несколько советов и все наладилось. Забили красивые голы и добились важной победы. Поздравляем всех с этим успехом! Уверен, что теперь нам будет легче психологически. Будем стараться догнать лидирующую группу.

- Ты поучаствовал в первом забитом мяче.

- Получил мяч от Паршивлюка на нашей половине поля и отдал длинную передачу в зону, где должен был быть Элдор. Дальше было красиво – классный пас пяткой и удар Ромы. Еременко – большой профессионал, который реализует такие моменты. Отметил бы и второй мяч. Он получился на загляденье.