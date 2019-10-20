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Александр Фетисов: «Победа над «Оренбургом» — награда за проявленный характер»

14:09
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал победу самарской команды над «Оренбургом» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

— Игры против «Оренбурга» всегда получаются для нас сложными, наполненными жесткой борьбой, эмоциями, — приводит слова Фетисова официальный сайт самарцев. — И сегодняшний матч был именно таким. Впервые в истории противостояния двух клубов в РПЛ мы забрали три очка, которые стали заслуженной наградой за упорство, слаженную игру, а главное — за проявленный характер, который продемонстрировали сегодня все, кто были в форме и цветах «Крыльев» на оренбургском стадионе: и футболисты, и тренерский штаб, и болельщики, чья поддержка, безусловно, помогала противостоять сопернику.

Впереди у нашей команды два важнейших домашних матча — с одним из лидеров РПЛ «Зенитом» и с прямым конкурентом «Рубином». Важно продолжить победную серию, а для этого «Крыльям» нужна поддержка заполненных трибун нашего стадиона.

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Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17642

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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