Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал победу самарской команды над «Оренбургом» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

— Игры против «Оренбурга» всегда получаются для нас сложными, наполненными жесткой борьбой, эмоциями, — приводит слова Фетисова официальный сайт самарцев. — И сегодняшний матч был именно таким. Впервые в истории противостояния двух клубов в РПЛ мы забрали три очка, которые стали заслуженной наградой за упорство, слаженную игру, а главное — за проявленный характер, который продемонстрировали сегодня все, кто были в форме и цветах «Крыльев» на оренбургском стадионе: и футболисты, и тренерский штаб, и болельщики, чья поддержка, безусловно, помогала противостоять сопернику.

Впереди у нашей команды два важнейших домашних матча — с одним из лидеров РПЛ «Зенитом» и с прямым конкурентом «Рубином». Важно продолжить победную серию, а для этого «Крыльям» нужна поддержка заполненных трибун нашего стадиона.

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