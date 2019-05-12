Александр Ерохин: "Таких эмоций не бывает никогда в жизни"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что завоевал самый главный трофей в своей жизни.

​– Таких эмоций не бывает никогда в жизни. Тем более, после первого чемпионства, – отметил Ерохин в эфире телеканала "Матч премьер". – Просто фантастика, большое спасибо все команде, тренерам, руководству, болельщикам. Большую часть сезона они гнали нас только вперед.

– Когда поняли, что чемпионство не упустите?

– Только когда официально стали чемпионами. Только тогда и поняли. Легко не было ни в одном матче.

– Это самый главный трофей?

– Конечно, это 100 процентов.