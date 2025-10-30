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30 октября 2025, 04:17

Ерохин: «Я не устал от футбола и тем более от постоянной борьбы за самые высокие места»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что не устал от футбола и борьбы за высокие места. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

«Я не устал от футбола и тем более от постоянной борьбы за самые высокие места. Есть силы и мотивация, чтобы дальше играть. Посмотрим, как дальше сложится. Разумеется, сейчас все мысли о том, как помочь «Зениту» набирать очки и вернуть золото. Но дальше, думаю, состоится диалог с клубом. И от этого будем отталкиваться», — цитируют «Известия» Ерохина.

Ерохин в 2017 году перешел в «Зенит». На его счету 260 матчей, 45 голов и 20 голевых передач за сине-бело-голубых.

Источник: «Известия»
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Александр Ерохин
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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