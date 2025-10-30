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30 октября 2025, 03:38

Ерохин: «В своей карьере тоже забивал необычный гол — пятой точкой»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (3:0).

— Это хороший гол (про гол Воробьева), — цитируют «Известия» Ерохина. — Хотя плохих голов, наверное, не бывает. Все — важные. Тем не менее в случае с мячом Воробьева не обошлось без доли везения. В своей карьере я тоже забивал необычный гол — пятой точкой (смеется), так что всякое бывает.

— Этот ваш гол когда случился?

— Еще когда я за «Шериф» играл: прессинговал вратаря, он ударил, мяч попал мне точно в цель и отлетел в ворота.

Ерохин играл за «Шериф» с 2007 по 2011 год. В 23 матчах он забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Источник: «Известия»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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Максим Глушенков

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 5
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Виктор Окишор

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Натан Гассама

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 2 1 0
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