Абаскаль: «Болельщики «Спартака» заслуживают хороших результатов, нужна стабильность»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» оценил результаты красно-белых в текущем сезоне.

«Думаю, что результаты «Спартака» улучшатся, у них отличный состав. Правда, игроков много, нужна стабильность. Но у команды есть все, чтобы добиться хороших результатов. Болельщики заслуживают этого», — сказал Абаскаль «СЭ».

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.