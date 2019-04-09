Александр Егоров: "Выбор судей на дерби? Кто сильнее на данный момент, тот и получает назначение"

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров на пресс-конференции по итогам 22-го тура чемпионата России рассказал об оценках судей и назначении арбитров на матчи.

– Какой регламент назначения судей на дерби, учитывая, что арбитр "Спартак" – ЦСКА получил двойку?

– Откуда знаете, что он получил двойку? Не нужно домыслов. Кто на данный момент сильнее, тот и получает назначения. А кто какую оценку получил, это наша внутренняя кухня. На все матчи арбитры выбираются так: готов, сильнейший, получает назначение. Мы не делим матчи на дерби и не дерби.

– Почему теперь не обнародуют оценки арбитрам после матчей?

– А кому от этого будет лучше? Есть ситуация, когда главный арбитр в тяжелейшей ситуации ошибся, и получает двойку. А есть матч, когда арбитр отработал без ключевых решений, и его оценка будет тройка с минусом. Для общественности двойка – значит, нужно расстрелять. Где вы видели, чтобы УЕФА показывал оценки? (Юлия Яковлева)

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