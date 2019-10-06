Александр Егоров: «ВАР не подсказывал Мешкову показать вторую карточку Кайю!»

На 87-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:1) арбитр Виталий Мешков в центре поля не зафиксировал фол Кайю на Лоренсо Мельгарехо — игра продолжилась.

Мяч оказался у краснодарцев, и они провели атаку. Затем уже спартаковцы угрожали воротам «быков», и только после этого Мешков вернулся к эпизоду с Мельгарехо. Спустя примерно одну минуту. Судя по видеозаписи, рефери явно получил сигнал по рации, сделал характерный жест о том, что возобновление игры задерживается, нашел Кайю — и показал ему желтую карточку. Для краснодарца она стала второй — он покинул поле.

В действия судьи вмешался видеоарбитр Михаил Вилков? Но ведь протокол, определяющий правила работы ВАР, запрещает вмешательство в случаях, когда речь идет о вынесении или невынесении предупреждений. Наши судьи нарушили этот протокол?

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что ВАР не повлиял на решение Мешкова показать вторую желтую карточку полузащитнику хозяев Кайю за фол на хавбеке красно-белых Мельгарехо.

— ВАР не вмешивался в работу Мешкова в ситуации с карточкой Кайю. Это 100 процентов! — подчеркнул Егоров. — Это чьи-то выдумки, что видеоассистенты подсказали главному арбитру в том эпизоде.

— Почему тогда Мешков с большой задержкой предъявил вторую карточку игроку «Краснодара»?

— Просто у бригады судей изначально не очень хорошо работала связь. Это было видно, когда первый гол забивали. Мешков долго слушал рацию. Второй помощник вообще без связи бегал всю игру. У него барахлила рация. Мешков действительно пропустил фол Кайю на Мельгарехо. Пошла атака «Краснодара», потом обратная атака. Ему первый ассистент Усачев пытался докричаться, так как рация работала не очень хорошо. Как только Усачев донес информацию до Мешкова, игру сразу остановили и наказали Кайю за фол. Вот и все. Повторяю, ВАР здесь не причем! Не нужно нагнетать ситуацию. Мы знаем все инструкции, как нужно себя вести. (Виталий Айрапетов)

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