Российские арбитры нарушили протокол ВАР. Мешков удалил Кайю

На 88-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:1) арбитры Виталий Мешков и Михаил Вилков нарушили протокол работы видеоассистентов (ВАР).

87-я минута матча «Краснодар» — «Спартак».

На 87-й минуте в центре поля судья не зафиксировал фол Кайю на Мельгарехо — игра продолжилась. Мяч оказался у краснодарцев, и они провели атаку. Затем уже спартаковцы угрожали воротам «быков», и только после этого Мешков вернулся к эпизоду с Мельгарехо. Судя по видеозаписи, рефери явно получил сигнал по рации, сделал характерный жест о том, что возобновление игры задерживается, нашел Кайю — и показал ему желтую карточку. Для краснодарца она стала второй — он покинул поле.

88-я минута матча «Краснодар» — «Спартак».

1. Действия Мешкова и Вилкова — грубое нарушение протокола работы ВАР. Видеоассистент не имеет права вмешиваться в действия судья, когда речь идет о вынесении или невынесении предупреждения.

2. Нельзя говорить о том, что Мешков использовал принцип преимущества и только потом наказал Кайю. Судья не делал никаких жестов о применении такого принципа. Более того, никакого преимущества «Спартак» не получил — после фола на Мельгарехо мяч перехватил игрок «Краснодара».

88-я минута матча «Краснодар» — «Спартак».

3. Мешков изначально ошибся, не зафиксировав фол. В противном случае он остановил бы игру и сразу показал второе предупреждение Кайю.

4. Такое случилось впервые в истории нашего футбола. Трудно сказать, какое решение теперь примет контрольно-дисциплинарный комитет РФС: дисквалифицирует Кайю или нет. (Александр Бобров)

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