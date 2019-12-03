Александр Егоров: «Тедеско заходил в судейскую с разрешения главного арбитра, его не выводила служба безопасности»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с посещением главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско судейской комнаты после матча 18-го тура чемпионата России с «Зенитом»(1:0).

— Тедеско заходил в судейскую с разрешения главного арбитра, он задал вопрос по 11-метровому удару, Мешков объяснил ему эпизод. После этого Доменико покинул судейскую, — сказал Егоров.

— Его выводила оттуда служба безопасности?

— Нет, не выводила. Вообще, то, что тренеры заходят в судейскую — нормальная практика. Каррера всегда заходил и благодарил судей, если получал разрешение на вход. Естественно, если инспектор не разрешает, то никто из посторонних не может войти в судейскую. (Иван Торопцев)

В РФС рассмотрят эпизод с заходом Тедеско в судейскую после матча с «Зенитом» //

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