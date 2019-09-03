Александр Егоров: «Судьям не удался старт чемпионата, было несколько резонансных ошибок»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал об итогах собрания клубов премьер-лиги. На нем предиставители клубов высказывали свое мнение о работе судейского корпуса на старте чемпионата России-2019/20.

— Сегодня состоялось общее собрание премьер-лиги, мы поговорили о качестве судейства, — сказал Егоров. — Не буду скрывать, к нам накопились вопросы, в большей части, объективные. Нам не очень удался старт чемпионата, было несколько резонансных ошибок. Представители клубов поделились своим мнением, я объяснил свою точку зрения. Как я уже говорил ранее, у опытного костяка судей возник спад.

В последние туры нам есть чем гордиться, серьезных ошибок не происходило, это наш уровень, на котором мы и надеемся держаться. Мы обсудили вопросы по дальнейшему судейству, по молодым ребятам, которых планируем привлечь к матчам премьер-лиги. Тем не менее, надо понимать, что сходу из ФНЛ в РПЛ перейти могут только единицы. Также затрагивали и тему ВАР. Понимаем, что перемены назрели и внутри РФС ведется работа по системному изменению судейской работы. Надеюсь, нам удастся выявить причины ошибок и наладить систему. Сейчас у нас перерыв на сборные, нам требуется усиленно поработать. (Иван Торопцев)