Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с игрой рукой защитника «Тамбова» Седрика Гогуа в матче 6-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:2). По его словам, главный арбитр Николай Волошин допустил грубую ошибку.

— Гогуа выбил мяч рукой, но пенальти не назначил. Почему? — вопрос Егорову на пресс-конференции в Москве.

— Это ошибка, причем грубая. Передайте общественности, что нужно было назначить пенальти в том эпизоде. (Александр Рогулев)

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