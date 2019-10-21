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Александр Егоров: «Не готов ответить на вопрос, почему в открытом доступе нет информации о карточках администраторам и тренерам»

14:48
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что не знает, почему в открытом доступе отсутствуют данные о карточках, показываемых администраторам или представителям тренерского штаба футбольной команды.

— В электронном протоколе все отражается, это должно быть на сайте премьер-лиги. Не готов ответить на этот вопрос, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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