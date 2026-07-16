Месси: «Мы вышли в пять финалов подряд — это само по себе говорит об уровне сборной Аргентины»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 ответил на слова о якобы особом отношении со стороны ФИФА и судейства к аргентинской команде.

«Абсурдно ставить под сомнение все, чего мы добились. Мы вышли в пять финалов подряд и во второй подряд финал чемпионата мира — это само по себе говорит об уровне нашей команды.

В последние годы мы были лучшей сборной мира. И неважно, что думают или говорят некоторые люди — нам никто ничего не подарил. Все, что у нас есть, мы завоевали на футбольном поле», — приводит Foot Mercato слова Месси.

В воскресенье, 19 июля, аргентинцы постараются выиграть второй подряд чемпионат мира. Этого никому не удавалось со времен сборной Бразилии, когда бразильцы с Пеле в составе выиграли XV в 1958 и 1962 годах.