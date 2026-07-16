Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 07:34

Месси: «Мы вышли в пять финалов подряд — это само по себе говорит об уровне сборной Аргентины»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 ответил на слова о якобы особом отношении со стороны ФИФА и судейства к аргентинской команде.

«Абсурдно ставить под сомнение все, чего мы добились. Мы вышли в пять финалов подряд и во второй подряд финал чемпионата мира — это само по себе говорит об уровне нашей команды.

В последние годы мы были лучшей сборной мира. И неважно, что думают или говорят некоторые люди — нам никто ничего не подарил. Все, что у нас есть, мы завоевали на футбольном поле», — приводит Foot Mercato слова Месси.

В воскресенье, 19 июля, аргентинцы постараются выиграть второй подряд чемпионат мира. Этого никому не удавалось со времен сборной Бразилии, когда бразильцы с Пеле в составе выиграли XV в 1958 и 1962 годах.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
Футболисты сборной Аргентины празднуют второй гол в&nbsp;ворота Англии в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Тухель: «С нетерпением жду Евро-2028, хотя сейчас, конечно, очень трудно смотреть так далеко вперед»
Аргентина в финале, Мбаппе признали худшим по игре в обороне, травля Диня: главное на ЧМ-2026 за 15 июля
Мартинес: «Ключевым моментом стало то, что Аргентина перевела Месси на фланг»
Мюллер: «Не могу поверить и понять, почему Англия начала играть именно так после своего гола»
В первые 30 минут матча Аргентина — Англия не было ни одной попытки ударить по воротам
Брансон: «Аргентина нереальна»
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Мартинес: «Второй подряд выход в финал ЧМ означает, что все, что Аргентина делала, было правильно»
Билет на пресс-конференцию перед финалом ЧМ-2026 обойдется в 80 долларов США
Аргентина в финале, Мбаппе признали худшим по игре в обороне, травля Диня: главное на ЧМ-2026 за 15 июля
Футболист «Тоттенхэма» гарантированно выиграет чемпионат мира-2026
Ромеро: «Надеюсь, когда завершу карьеру, я не буду таким идиотом, как Гэри Невилл»
Игроки сборной Аргентины изучали бутылку Пикфорда после матча 1/2 финала ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мартинес: «Второй подряд выход в финал ЧМ означает, что все, что Аргентина делала, было правильно»

Федерации футбола Франции придется получить специальное разрешение, чтобы назначить Зидана

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости