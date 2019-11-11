Александр Егоров: «На видео фол Ткачева на Жиркове выглядит нехорошо, но в динамике игры это желтая карточка, а не красная»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, что главный арбитр матча 16-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» (0:1) Алексей Еськов поступил верно, решив не удалять полузащитника хозяев Сергея Ткачева за грубый фол на игроке гостей Юрии Жиркове. На 69-й минуте Ткачев ударил Жиркова шипами по ноге, находясь сзади.

— Хотел бы заострить внимание на этом эпизоде, поскольку в прошлом туре произошла похожая ситуация с Сердаром Азмуном, так же сфолившем в игре с ЦСКА, — начал Егоров. — Если бы Ткачев сделал подкат — это красная карточка, без вопросов. Здесь же оба бежали за мячом, Ткачев совершил наступ. Да, на видео это выглядит нехорошо, но в динамике игры это железная желтая карточка, а не красная. В таких случаях всегда должны показывать желтые. (Иван Торопцев)

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