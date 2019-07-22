18:27 | Футбол — РПЛ

Александр Егоров: "На 60-й минуте матча "Ростов" - "Спартак" Левников должен был назначить пенальти в ворота москвичей"

2
Обсудить

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал корреспонденту "СЭ" еще один эпизод из матча 2-го тура "Ростов" "Спартак" (2:2). Речь идет о моменте, в котором единоборство в штрафной красно-белых вели хавбек москвичей Фернанду и защитник дончан Дмитрий Чистяков.

– В этом случае мое мнение совпало с позицией инспектора встречи: арбитр Левников должен был назначить пенальти в ворота "Спартака", Фернанду нарушал правила – сказал Егоров. – Еще раз отмечу, что работу Кирилла оценит экспертно-судейская комиссия. Пока она не вынесет свой вердикт, судья не будет получать назначения.

Ранее ростовский клуб обратился к президенту РФС Александру Дюкову и департаменту судейства и инспектирования: южане считают, что Левников должен быть отстранен от работы из-за ошибочных решений в игре с красно-белыми. (Вячеслав Короткин)

Опрос

Повлияло ли судейство Левникова на исход матча "Ростов" - "Спартак"?
Обсудить
голосовать
2
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ