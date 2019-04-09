Александр Егоров: "Момент с Чорлукой – сложнейший. Вообще это красная карточка"

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров на пресс-конференции по итогам 22-го тура чемпионата России рассказал о спорном эпизоде в матче "Локомотив" – "Зенит".

– Момент с Чорлукой, когда Азмун прокидывал мимо него мяч, из разряда сложнейших. Вообще это красная карточка. Есть видео, где видно, как мяч сначала попадает в руку. Это красная карточка, но я понимаю и принимаю решение главного арбитра. Мне неприятно было слышать слова руководителей "Локомотива" о качестве судейства, - сказал Егоров.

– Были ли ключевые ошибки, повлиявшие на ход матчей?

– Исходя из оценок, "неуд" у Сергея Иванова за матч "Локо" – "Зенит". Но, на мой взгляд, он хорошо провел матч, он не мешал, команды его понимали. (Юлия Яковлева)