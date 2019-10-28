Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 14-го тура чемпионата России «Рубин» — «Урал» (0:0) Виталий Мешков ошибся, не наказав полузащитника гостей Артема Фидлера второй желтой карточкой за наступ шипами на ногу игроку казанцев Хвиче Кварацхелии на 81-й минуте встречи.

— Виталий Мешков был обязан показать желтую карточку, его оценка за матч была снижена из-за этого эпизода, она отрицательная. Фидлер должен был быть удален с поля, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)