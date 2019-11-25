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Александр Егоров: «Департамент судейства будет работать в соответствии с реформой судейского комитета»

13:28
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал реформу судейского комитета. 15 ноября стало известно, что Ашот Хачатурянц назначен на пост председателя судейского комитета, сменив на этой должности Николая Левникова.

— Нормальная ситуация, Хачатурянц предложил свою концепцию, видение реформы, — сказал Егоров. — Мы обсуждаем, прорабатываем, готовим то, что от нас требуется. Департамент судейства будет работать в соответствии с реформой судейского комитета. (Иван Торопцев)

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