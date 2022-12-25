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Дюков: «При новом лимите выросло игровое время россиян»

Виталий Косик
Корреспондент
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Глава РФС Александр Дюков высказался о новом лимите на легионеров в чемпионате России.

«Пока не могу сказать, что лимит себя оправдал. Рано делать выводы. Давайте дождемся завершения сезона, после этого подведем итоги. На данный момент мы видим, что выросли количество россиян в заявке и их игровое время, несмотря на этот лимит. Радует, что наши молодые игроки получают больше времени на поле», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

В начале сезона 2022/23 в РПЛ действует новый лимит на легионеров. Теперь клубы премьер-лиги могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле останется неизменным — не более восьми. Также обязательным правилом является включение в заявку не менее 12 воспитанников клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dyukov-pri-novom-limite-vy-roslo-igrovoe-vremya-rossiyan/
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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