Александр Дюков: «Со многими стадионами ЧМ есть проблемы»

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу судьбы стадионов, которые были построены к чемпионату мира 2018 года. По его словам, с некоторыми аренами есть проблемы.

— У части стадионов ЧМ — «Ростов Арена», «Открытие Арена» — у них нет проблем с посещаемостью, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Дюков. — Во многих нужно решать проблемы.

— Нормально, что «Мордовия» в ФНЛ играет на маленьком стадионе, а «Тамбов» в РПЛ играет на «Мордовия Арене»? Почему команда не играет на своем стадионе?

— Это ненормально, и мы пытаемся оказать помощь правительству Мордовии, чтобы помогло своей команде. Чтобы оно решило долговые проблемы клуба и создать команду, которая бы не только закрепилась в ФНЛ, но и боролась за РПЛ.